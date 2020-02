Bagni di Lucca



Mancato ritiro bidoni senza manico, Tocchini (Base): "Operatori seguono direttiva aziendale"

martedì, 18 febbraio 2020, 11:09

L'amministratore unico della società Base, ingegner Tocchini, interviene in merito alle proteste di alcuni cittadini relative al mancato ritiro dei rifiuti per la mancanza del manico al bidone.

"Gli addetti alla raccolta - spiega - hanno direttive molto precise dalla direzione aziendale in merito alla tipologia di contenitori che è possibile ritirare: il manico è requisito essenziale per poter sollevare in maniera sicura ed ergonomica il bidone. Le linee guida degli organi di vigilanza sono molto precise in riferimento alle cause più frequenti di malattia professionale che colpiscono gli operatori addetti al servizio di raccolta porta a porta che ogni giorno sollevano da 300 a 400 bidoni per singolo turno di lavoro: il carico sollevato deve avere punto di presa quanto più alto possibile, deve poter essere alzato a minima distanza dal corpo e aver un meccanismo di scarico il più comodo possibile".



"Quindi - afferma Tocchini - se gli operatori non ritirano i bidoni senza manico non è sicuramente per far dispetto agli utenti o per poca voglia di lavorare ma semplicemente perché stanno seguendo una direttiva aziendale a tutela della loro salute. Stessa prescrizione vale per il peso dei contenitori che non può eccedere un certo limite. Sicuramente possono verificarsi casi di anomalia nel comportamento degli operatori e di questo la società si scusa ma in generale le procedure di sicurezza previste per la mansione vengono fedelmente rispettate".



"Merita evidenziare - conclude l'ingegnere - che la società ha investito e sta investendo molto nella distribuzione di contenitori idonei per la raccolta differenziata: per ogni utenza viene distribuito in comodato gratuito un kit completo composto da tre bidoni di diverso colore e un bidoncino traforato per l’organico ad uso interno. Nel caso che uno dei bidoni venga per qualsiasi motivo danneggiato la società ha a disposizioni altri bidoni che gli utenti possono comprare con un piccolo contributo economico il tutto per gestire nella maniera migliore il servizio e garantire agli operatori le misure di sicurezza e salute previste dalla normativa vigente in materia. In questa tipologia di bidoni in uso alla società il manico consente inoltre la chiusura ermetica del coperchio in modo che anche se rovesciati dal vento o dagli animali, il contenuto interno non si disperda a terra".