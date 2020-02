Bagni di Lucca



"Mi amavi ancora", al Teatro Accademico arriva Ettore Bassi

venerdì, 7 febbraio 2020, 12:44

Parte quest'oggi anche l'iniziativa "Liberamente Teatro", con la proiezione di un docufilm e l'intervista con gli attori, alla sala Rosa del Cirolo dei Forestieri.



Giornata intensa al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, quando stasera (venerdì 7 febbraio opre 21:15) andrà in scena "Mi amavi ancora", fortunato testo di Florian Zeller per la produzione di Aristi Associati Synergie Arte Teatro, con protagonisti i noti attori Ettore Bassi e Simona Cavallari.



Nella giornata di oggi prendono il via anche gli appuntamenti con Liberamente Teatro, salotto culturale per parlare di libri, teatro e territorio e incontrare i protagonisti della stagione del Teatro Accademico. Tre appuntamenti in programma alla Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, un momento di confronto e approfondimento che nasce dalla collaborazione fra l’Amministrazione comunale, la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la Fondazione Michel de Montaigne.



Il programma di oggi prevede, alle 17:30, l'inaugurazione di Libramente Teatro con la proiezione del docu-dramma "Giuseppe Magi - A century long story of emigration and dreams", prodotto dal Isi Barga e da Neon Film Production. Il film, vincitore del premio “Countless Cities” presso il “Farm Film Festival 2019” di Favara (AG), racconta la storia dell’incredibile viaggio di Giuseppe Magi, un figurinaio originario di Limano che in una conversazione immaginaria parla alle nuove generazioni.



Alle 19:00 l'intervista con gli attori che saranno poi protagonisti sulletavole dell'Accademico, nello spettacolodella sera: Ettore Bassi e Simona Cavallari.