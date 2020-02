Bagni di Lucca



Nuovo consiglio direttivo della Croce Rossa di Bagni di Lucca

martedì, 25 febbraio 2020, 14:26

Passati quattro anni dalle elezioni del consiglio direttivo a seguito della privatizzazione della Croce Rossa Italiana, i comitati sono stati chiamati, domenica 16 febbraio a votare per il rinnovo del direttivo che resterà in carica per i prossimi quattro anni.



A riconfermarsi alla presidenza è Moreno Fabbri, da anni volontario della Croce Rossa e presidente; al suo fianco alcuni nomi già conosciuti, Francesco Tolomei, Biondi Francesca, Dinelli Simone e Nicola Consani, quest'ultimo consigliere è stato eletto dai giovani come loro referente all'interno del consiglio.



Tante difficoltà ma anche tante soddisfazioni sono avvenute negli anni precedenti, che non hanno mai scoraggiato il direttivo ne tantomeno i volontari, che hanno dato sempre il massimo per questa associazione.



Il calo del volontariato è uno dei temi caldi che coinvolgerà fin da subito il consiglio, di pari passo alle elevate richieste di servizi che il territorio necessita.



Altro obiettivo è avviare i contatti con l'Azienda Sanitaria Nord Ovest per il Susie Clarke per creare dei nuovi servizi per la popolazione stessa e un centro di formazione sia per i volontari che per la popolazione, in uno stabile all'attuale, per lo più vuoto, ma in buono stato per la realizzazione di nuove attività.



Si punterà all'aumento di riunioni ed eventi su tutto il territorio comunale arrivando anche in alcune frazioni proponendo corsi o serate informative.



La competenza della Croce Rossa di Bagni di Lucca statutariamente comprende i comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia, Fabbriche di Vergemoli, Molazzana, Gallicano e Fosciandora.



"La Croce Rossa di Bagni di Lucca-esordisce il Presidente Fabbri- è di tutti e aperta a tutti, abbiamo bisogno della nostra cittadinanza per portare avanti questa associazione cercando di dare risposte positive a tutto il territorio"