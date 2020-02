Bagni di Lucca



Patrocinio del comune all’incontro sui migranti di Rifondazione Comunista: insorge l’opposizione

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:47

Questa sera, alle 21, il Circolo dei Forestieri ospiterà un incontro con la popolazione sul tema “Immigrazione e decreti sicurezza” organizzato dai Circoli di Rifondazione Comunista e patrocinato dal comune di Bagni di Lucca. Su quest’ultimo punto i consiglieri di opposizione di “Un futuro per Bagni di Lucca” Laura Lucchesi e Claudio Gemignani criticano l’amministrazione.

“Reputiamo grave che la nostra amministrazione abbia concesso il patrocinio ad un evento organizzato da un partito politico. Un partito al nostro opposto, un evento che non condividiamo nel contenuto. Ma questo non è fondamentale. Questa è democrazia”.

“Constatiamo, invece, che da oggi l'amministrazione non è più quella di tutti. Questo fatto ci autorizza, in futuro, a fare lo stesso, ovvero a chiedere il patrocinio per una nostra manifestazione politica, sapendo che lo otterrem”.