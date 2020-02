Bagni di Lucca



Piscine, si va verso un nuovo affido temporaneo

martedì, 11 febbraio 2020, 20:14

di giuseppe bini

Della situazione delle piscine si è parlato nel consiglio comunale di lunedi 10 febbraio, a seguito di una interpellanza presentata dai consiglieri Gemignani e Lucchesi. Sempre nello stesso consiglio è stato votato il via libera per i lavori alla scuola primaria di Scesta, chiusa ormai da tempo e le cui classi sono accorpate al plesso del capoluogo.

In apertura di seduta il sindaco Michelini ha reso omaggio al Giorno della Memoria, con un minuto di silenzio. “Doveroso ricordare questa pagina di storia – ha affermato - che per troppi anni è stata nascosta. Siamo in prima linea per ricordare queste triste pagina di storia, senza che ci debbano essere per altro strumentalizzazioni politiche”.



Uno dei momenti più interessanti dell consiglio è arrivato in chiusura, dove tra le varie interpellanze presentate dal gruppo di minoranza Un futuro per Bagni di Lucca, si è richiesto spiegazioni in merito alla situazione dei lavori alle piscine e sul relativo bando di affidamento della gestione.



“Si tratta di un discorso particolare – così l'incipit dell'assessore Giambastiani in risposta alla interpellanza -. A volte si parte con delle pratiche che da semplici diventano complicate, e quindi si allungano i tempi. Ci dobbiamo confrontare con una serie di enti e procedure che vanno ad allungare i tempi”.

“Il bando di affidamento lavori – ha specificato entrando nel merito della questione - prevedeva il rifacimento della piscina coperta e il lavoro di riportare l'acqua termale a disposizione del capoluogo, in piazza del Circolo dei Forestieri. Poi una complicazione è subentrata a causa di una legge regionale del febbraio 2019, quindi una ulteriore complicazione ci è pervenuta dalla Soprintendenza, che in data 27 novembre scorso ha richiesto delle integrazioni, relative agli scavi per portare l'acqua lungo il viale di Villa Ada e quindi il passaggio per arrivare alla piazza”.

“Capite bene – ha proseguito Giambastiani – che i tempi, nostro malgrado, si sono dilatati. Comunque il ventuno gennaio il cantiere è stato consegnato come previsto dal contratto. La ditta incaricata, che ha vinto l'appalto, una ditta di Caserta, deve completare il lavoro entro otto mesi. Ci auguriamo che riesca molto prima, entro l'estate”.

Deludente, ma non poteva essere altrimenti, la risposta sullo stato attuale dei lavori. “Stato dell'intervento? La ditta non ha ancora iniziato, anche se ci sono stati incontri tecnici. Siamo anche in attesa dell'insediamento del nuovo responsabile dell'area tecnica, e quindi poi si andrà a sollecitare la ditta esecutrice per cominciare i lavori”.

Per quanto riguarda il bando di affidamento della gestione, l'assessore ha spiegato che attualmente è sospeso in attesa della valutazione del nuovo responsabile. Allo stato attuale delle cose però, come ha dichiarato lo stesso Giambastiani, un nuovo affidamento temporaneo dell'impianto risulta essere l'ipotesi più accreditata.

In chiusura di intervento poi l'assessore si è tolto, diciamo, qualche sassolino dalle scarpe, elencando tutti i lavori portati a termine dall'amministrazione proprio sull'impianto delle piscine: dalla messa in sicurezza agli interventi sugli spogliatoi, fino al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, nonché l'adeguamento alle recenti normative.