Bagni di Lucca



Presentazione del libro di Ave Marchi su Adamo Lucchesi a Bagni di Lucca

martedì, 11 febbraio 2020, 08:12

Sabato 15 febbraio, alle 17, presso la Biblioteca Comunale “Adolfo Betti” di Bagni di Lucca (ex Chiesa inglese), si terrà la presentazione, curata dal direttore Pietro Luigi Biagioni, del volume "Adamo Lucchesi - L’esplorazione del Gran Chaco e i suoi pionieri" (Quaderni della Fondazione Paolo Cresci n. 10) di Ave Marchi.



Sarà quindi presentato un resoconto del viaggio effettuato nel 2018 da un gruppo di concittadini di Bagni di Lucca per ricordare la figura di Adamo Lucchesi alle autorità locali di Puerto Casado in Paraguay.



Saranno esposti alcuni documenti originali di Adamo Lucchesi donati alla Fondazione Paolo Cresci dalla signora Nara Marchetti.