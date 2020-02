Bagni di Lucca



Proiezioni, conferenze e concerti: ricco programma in vista della Festa della Donna

venerdì, 21 febbraio 2020, 18:46

Nell'ambito della settimana definita "Omaggio alla Donna", giunta alla sua ottava edizione, la Fondazione Culturale Michel de Montaigne, di concerto con il comune di Bagni di Lucca, ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno presso la sede della Biblioteca comunale “Adolfo Betti” (ex chiesa inglese).

Si parte giovedì 5 marzo alle ore 21.15 quando sarà proitettato, nell'ambito del Cineclub, il film "Cosa dirà la gente". La pellicola prende in esame la vita di una sedicenne di origini pachistane, figlia di immigrati in Norvegia, che viene violentemente stravolta quando il padre la trova in compagnia di un coetaneo. Emerge in tutta la sua drammaticità il problema di una integrazione femminile mai pienamente raggiunta.

Sabato 7 marzo alle ore 17.30 sarà la volta di Ilaria Del Bianco, presidente dell' associazione Lucchesi nel Mondo, che terrà una conversazione su "La donna e l'emigrazione italiana", una analisi del fenomeno emigrazione che ha visto coinvolte le donne di tutta Italia e in particolare quelle del nostro territorio. La donna è stata protagonista attiva dell'emigrazione che le ha consentito di acquisire un certo livello di emancipazione, ma è stata soprattutto fondamentale nella conservazione dei legami culturali con le terre di origine.

Non mancherà un evento proprio nel girno specifico in cui si festeggia la donna: domenica 8 marzo, con inizio alle ore 18.00, il gruppo musicale Oro Nero Quartet renderà Omaggio a Lucio Battisti. Andrea Meoni, voce, chitarra; Mattia Damiani, pianoforte e cori; Valentina Benifei, violino e cori; Alessio Masoni, chitarra e cori, costituiscono un insieme di musicisti che attingono da varie esperienze anche provenienti da studi di conservatorio e docenze nelle scuole di settore.



La proposta è una sapiente elaborazione emotiva ed intensa, nel ricordo di ciò che Lucio Battisti e Mogol hanno voluto significare.



L'idea del Concerto dal titolo “Una donna per amico”, nel giorno della Festa della Donna, riassume la bellezza del rispetto e dell'importanza del valore femminile.

L'ingresso è libero, ma data la limitatezza dei posti, è necessaria una preventiva prenotazione al numero 0583-87619; 335-5821084/0



Giuseppe Bini