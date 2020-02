Bagni di Lucca



Smottamenti lungo la strada della Controneria: cittadini preoccupati

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:52

di giuseppe bini

Dopo alcune segnalazioni siamo stati a prendere visione di una situazione che sta preoccupando i numerosi cittadini che transitano dalla strada comunale della Controneria.



Il problema persiste da anni, riguarda un tratto di montagna che risulta particolarmente colpito soprattutto in casi di pioggia e vento. Tanti micro-smottamenti si verificano dopo ogni evento atmosferico risultante leggermente più violento della media, con piccoli volumi di terra che si staccano e si adagiano a bordo strada, mentre sassi di piccole (a volte grandi) dimensioni, rotolano praticamente ogni giorno sulla sede stradale.



Il tratto più colpito parte dalla zona immediatamente dopo località Corsena, fino al bivio che porta al paese di Guzzano, ma anche altri punti risultano avere problematiche simili. La strada della Controneria per altro è anche molto trafficata, raggiungendo (in ordine sparso, nda) i paesi di Guzzano, Gombereto, Longoio, San Gemignano, San Cassiano, Montefegatesi, Pieve di Controni, e scendendo (o salendo) dal lato che guarda la Montagna Pistoiese, Palleggio, Livizzano e Scesta.



Una situazione di pericolosità ma anche di non facile intervento, trattandosi di un problema idrogeologico che oltre a specifici studi richiede molto probabilmente anche ingenti investinenti.



L'apprensione comunque c'è e prima o poi, meglio prima che poi, bisognerà iniziare ad intervenire.