Successo al CarnevalFornoli nel segno di De Coubertin

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:36

Un numeroso pubblico ha accolto la sfilata e le esibizioni dei ragazzi delle varie scuole che hanno partecipato al Carneval FornOlimpiadi, organizzato dall'associazione “Il Mammalucco”.

Il tema omaggiava le ormai prossime olimpiadi di Tokio 2020, che, Coronavirus permettendo, si terranno nell'estate. Le scuole, che ogni hanno partecipano a questo speciale carnevale interamnete dedicato ai ragazzi, si sono sbizzarrite affrontando il tema secondo varie sfaccettature, tutte però improntate a seguire la celebre frase del barone De Coubertin, nonché input suggeruto per questo carnevale, ovvero ceh “L'importante è partecipare”.

Ecco quindi che in una giornata dal tempo benevolo, possiamo dire senza timore di sbagliare che tutto è andato bene, con un folto pubblico che ha invaso piazza Aldo Moro a Fornoli, e che ha potuto usufruire delle varie proposte messe in campo dall'organizzazione: dai mercatini artigianali alle “pappatoie”, come le ha simpaticamente definite Maurizio Canelli, che nelle vesti del “Mammalucco” ha sapientemente condotto la giornata.

Il corteo ha mosso da piazza del Ponte d'oro a Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano, guidato dal corpo musicale Giuseppe Verdi di Corsagna, attraversando quindi il suggestivo ponte delle Catene per poi giungere in piazza Aldo Moro a Fornoli, dove si sono esibite la scuola dell'infanzia di Fornoli, la scuola dell'infanzia di San Cassiano di Controni, la scuola dell'infanzia di Borgo a Mozzano, la scuola primaria di Corsagna e la scuola primaria di Bagni di Lucca-Scesta.

Un Carnevale che unisce quindi i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, mentre come ha annunciato il presidente dell'associazione “Il Mammalucco” Marco Nicoli, si sta già lavorando per ampliare le collaborazioni, come ad esempio, con la Pro Loco di Coreglia.



Giuseppe Bini