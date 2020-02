Bagni di Lucca



Svolta turistica a Vico Pancellorum: iniziati i lavori di riqualificazione

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:10

Grazie al comitato "La Cornice di Vico", che sta portando avanti l'opera di riscoprire la storia e le bellezze del paese, sono iniziati i primi lavori, volti alla riqualificazione della sentieristica verso il borgo vecchio.



Sono iniziati questa mattina (lunedi 24 febbraio) i lavori: praticamente verrà realizzata, dall'Unione dei comuni, una sentieristica nuova sicura, al fine di poter raggiungere sia la chiesa di San Marco, sia il castello di Vico, oltre che interessanti rovine del vecchio paese, distrutto totalmente da un forte terremoto intorno all'anno mille.



"Questo sara' il primo passo - recita una nota del comitato - per tentare di riportare alla luce tutta la sua maestosa e meravigliosa storia, cultura, arte e poesia, per poterla condividere insieme a voi e aprire finalmente le porte al turismo".



"Per cui ringraziamo per la tempestività e la sensibilità l' Unione dei Comuni della Valle del Serchio - prosegue la nota -, che ha mostrato interesse per il borgo di Vico Pancellorum e in tal senso ci ha dato la possibilità di portare a termine questo grande progetto". Nelle settimane scorse il progetto di dare nuova vita al paese di Vico, rendendo fruibili ai visitatori anche le parti meno accessibili del paese, che racchiudono in sè la storia e le radici antiche di questo territorio e di questa comunità, era stato discusso sia con la Sopraintendenza che con l' Università di Pisa, con incontri e sopralluoghi in loco.



G. B.