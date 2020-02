Bagni di Lucca



Tana Termini, Mastronaldi (FdI): "La montagna non deve diventare la pattumiera dello smaltimento dei rifiuti"

sabato, 1 febbraio 2020, 19:37

I rappresentanti di Fratelli d'Italia di Bagni di Lucca, Manuele Dominici, di Cutigliano Abetone, Alessandro Olioni, e il responsabile del dipartimento ambiente della provincia di Lucca, Luca Mastronaldi, si sono recati nel comune di San Marcello Pistoiese presso l'ex stabilimento di compostaggio di Tana Termini.



"La montagna - afferma Mastronaldi - è di chi vive la montagna e da troppo tempo i territori montani sono stati abbandonati a se stessi da politiche scellerate. Queste aree meritano un occhio di riguardo da parte di tutte le istituzioni, sia locali che dello stato. Ci vuole rispetto per queste zone e per i suoi abitanti".



"Le iniziative politiche intraprese da Fratelli d'Italia a livello nazionale - spiega - vanno in questa direzione. La vita quotidiana, ma soprattutto la salute di chi abita il territorio, il rispetto per il paesaggio, dei prodotti naturali e della biodiversità, vanno tutelati e protetti da progetti scellerati. Il progetto di impianto di compostaggio di Tana Termini va nella direzione sbagliata, la sua realizzazione andrebbe contro ogni politica di tutela e salvaguardia ambientale del territorio".



"Le proteste dei comitati dei cittadini, delle attività produttive turistiche e non che svolgono la loro attività in un luogo fantastico come la Val di Lima - conclude - non devono rimanere inascoltate. Il vecchio impianto aveva causato numerosi problematiche, i cattivi odori dispersi nell'aria si sentivano a chilometri di distanza, tutto ciò non deve più accadere e deve rimanere solo un brutto ricordo. La montagna non deve diventare la pattumiera dello smaltimento dei rifiuti. Di tutto ciò ne tenga doveroso conto la regione Toscana e tutti gli enti che possono esprimere un parere nel merito. Come responsabile del dipartimento ambiente, vigilerò su quanto accadrà in futuro e mi impegno fino da subito a incontrare i rappresentanti del comitato e di pari passo informerò anche i rappresentanti politici di Fratelli d'Italia, sia in regione che in Parlamento".