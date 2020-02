Bagni di Lucca



Torna il Carneval Fornoli, dedicato alle Olimpiadi di Tokio

martedì, 18 febbraio 2020, 12:45

Domenica 23 febbraio torna il Carneval Fornoli, manifestazione giunta alla sua ottava edizione, che sarà dedicata ai giochi olimpici di Tokio 2020. Il titolo infatti è “Carneval FornOlimpiadi – l’importante è partecipare” e vedrà misurarsi sul tema le scuole in concorso.

Il Carneval Fornoli, organizzato dall’Associazione Culturale Il Mammalucco, partirà dalla piazza del Ponte d’Oro a Chifenti dove, tra le 13,30 e le 14, ci sarà il raduno di tutti i partecipanti, comprese le scuole, cui seguirà la cerimonia inaugurale con la partecipazione della autorità di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Il biscione carnevalesco, con in testa la Banda di Corsagna, passato il Ponte delle Catene, si immetterà su Fornoli, dove in piazza Aldo Moro si terrà l’esibizione delle scuole in concorso, che si batteranno per la conquista del trofeo: la “Bandiera del Mammalucco” da conservare per un anno. La giornata sarà completata dallo svolgimento di mercatini di vario genere e giochi gonfiabili per bambini. In caso di pioggia la manifestazione sarà posticipata a domenica 1 marzo.