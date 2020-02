Bagni di Lucca



Tumore al seno: serata informativa alla Croce Rossa di Bagni di Lucca

giovedì, 20 febbraio 2020, 11:30

Proseguono le iniziative portate avanti dal Lions Club Garfagnana, con un incontro dedicato dedicato alle donne, una serata dove riunirsi, parlare, chiedere e comprendere quanto sia importante la prevenzione dal Tumore al seno.



“Noi la prendiamo di petto” è io titolo dell'inizativa presentata dal gruppo “il Ritrovo di Roberta”, portata avanti dal Lions Club Garfagnana e organizzata insieme al comitato locale della Croce Rossa di Bagni di Lucca e al comune della cittadina termale. Venerdì 21 febbraio alle ore 21, presso la sede della Croce Rossa alla Villa, si parlerà quindi del tumore al seno, vissuto non come una sconfitta ma come un'opportunità per rinascere e conoscere megli se stesse.



Diverse le temariche che verranno affrontate: spiegazione e dimostrazione pratica di autopalpazione, l'importanza della sana alimentazione e dell'attività fisica.

Prevista anche la partecipazione di APEO, l'Associazione professionale di estetica oncologica.



Questi incontri mirano a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione, attraverso lo sviluppo della consapevolezza e dell'informazione.



Gi. Bi.