Un futuro per Bagni di Lucca: "Ancora rifiuti abbandonati"

martedì, 4 febbraio 2020, 08:18

Torniamo purtroppo a dover parlare del ripetersi di incomprensibili atti di inciviltà, veri e propri vandalismi contro l'ambiente in cui viviamo: ignoti (speriamo per poco) cittadini continuano a gettare rifiuti nei boschi, nei torrenti, nelle strade.

Diverse segnalazioni sono arrivate anche nella giornata di oggi, diversi i punti sotto attacco degli incivili del sacchetto: la zona del torrente bivio per Lugliano, la zona del semaforo Ponte a Serraglio, la zona della Chiesa del Colle (San Rocco), bivio per Vetteglia.

Abbandoni di rifiuti da nord a sud, da est a ovest del territorio comunale. A raccogliere le numerose segnalazioni ci ha pensato il gruppo consiliare Un futuro per Bagni di Lucca - Gemignani sindaco, che ha postato anche le foto pervenute sui social, commentando con parole inequivocabili: "Ancora una schifosa e vergognosa inciviltà. Tutto questo è inaccettabile. Dove vogliamo andare? L'ambiente è nostro. Come si fa a non capirlo? E non si accampino scuse".

Lo stesso Gemignani ha voluto quindi rivolgere un forte ringraziamento a quei cittadini, volenterosi, che hanno segnalato.

"Noi abbiamo provveduto - conclude il post di Un futuro per Bagni di Lucca - a informare le autorità, gli uffici e i dipendenti competenti, che ringraziamo per l'impegno. Da parte nostra, oltre alle nostre buone pratiche, continueremo a denunciare questa schifezza pubblicamente".

Per la serie "tutto il mondo è paese", purtroppo, sempre nella giornata di ieri si era riscontrato un abbandono di rifiuti anche sulla statale del Brennero, nella zona del ponte Pari a Borgo a Mozzano (leggi qui).



G. B.