Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Intitolare uno spazio pubblico ai martiri delle foibe"

mercoledì, 19 febbraio 2020, 10:39

I consiglieri comunali della lista "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, presenteranno nei giorni prossimi, una nuova mozione per intitolare uno spazio pubblico ai martiri delle foibe.



"Ricordando che nel consiglio comunale del marzo 2019 - spiegano -, il nostro gruppo ha portato in discussione e approvazione, una mozione che abbiamo deciso di ripresentare, modificata nella forma ma non nella sostanza. Abbiamo deciso questo perché alle rassicurazioni da parte dell'amministrazione con affermazioni del tipo "l'amministrazione ha già da tempo un progetto in cantiere che avrà la sua realizzazione in un futuro prossimo", chiaramente di questi tipi di tragedie nel secolo scorso ce ne sono state molte e il prossimo anno ci troveremo a commemorare questo evento insieme", "l'amministrazione va avanti sull'organizzazione di questo evento che già diciamo di prevedere nella giornata che ci sarà la prossima volta", non sono seguiti fatti concreti in tal senso; rassicurazioni tra l'altro che ci fecero decidere, in accordo con gli altri gruppi consiliari, di ritirare la mozione.Vogliamo ricordare che con la legge 92/2004, il Parlamento italiano ha istituito il 10 febbraio quale "Giorno del Ricordo", al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale; vittime causate dal regime comunista del Maresciallo Tito.Condividiamo quanto detto da Presidente Mattarella, quando afferma che "si trattò di una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono – per superficialità o per calcolo – il dovuto rilievo. Questa penosa circostanza pesò ancor più sulle spalle dei profughi che conobbero nella loro Madrepatria, accanto a grandi solidarietà, anche comportamenti non isolati di incomprensione, indifferenza e persino di odiosa ostilità."Per questo pensiamo che sia giunto il momento che anche a Bagni di Lucca si ponga rimedio e si dedichi un nostro spazio per ricordare e le oltre 20.000 persone uccise nelle foibe per la sola colpa di essere italiani e gli oltre 300.000 esuli, intitolando una piazza, strada, parco o luogo pubblico ai martiri delle foibe, sperando che su un argomento importante così, in Consiglio, pur nelle sensibilità diverse, approvi tale documento."



I consiglieri comunicano anche di aver segnalato, dopo un incontro con alcuni citytadini, lo stato di degrado in cui versa Via Letizia a Ponte a Serraglio, con la segnalazione di punti luce spenti, di assenza di strisce pedonali e un posto disabili e carenza di pulizia al parcheggio vicino al semaforo, nonchè una casa pericolante con embrici già caduti.