Bagni di Lucca



Via alla nuova scuola di Scesta: primo lotto da 1 milione e mezzo di euro

domenica, 16 febbraio 2020, 11:11

Dopo il passaggio nell'ultimo consiglio comunale, predisposto il bando per l'aggiudicazione dei lavori: si punta a costruire una scuola moderna, sicura, antisismica ed energicamente autonoma.



Si va avanti con l'iter che porterà alla realizzazione della nuova scuola di Scesta: è stato infatti ufficiamente aperto il bando per affidare i lavori del primo lotto: si tratta di un importo a base d’asta di 1milione e 517mila euro, Iva esclusa, con oneri per la sicurezza (da aggiungersi alla cifra precedente) che ammontano a 30 mila 355 euro.



L'intero progetto è finanziato per 1 milione e 652 mila euro dal ministero delle finanze e dell’interno e per 500 mila euro dalla regione Toscana. Il nuovo plesso scolastico di Scesta ospiterà al suo interno la scuola primaria, i cui studenti sono ad oggi inseriti all'interno del plesso scolastico del capoluogo, e quella d’infanzia e sarà un punto di riferimento per la zona in caso di calamità naturali.



Sullo sfondo di questa realizzazione si gioca però un'altra partita, ovvero l'accorpamento all'interno della scuola, una volta realizzata, degli alunni di San Cassiano. Questa ipotesi trova tuttavia la ferma opposizione delle minoranze, che non vogliono smantellare un servizio ritenuto importante per la frazione montana, e sulla questione si è recentemente espresso anche il gruppo Progetto Rinascimento, attraverso i consiglieri Betti e Mariani.



Giuseppe Bini