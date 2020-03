Bagni di Lucca



Coronavirus, comune sospende manifestazioni culturali

giovedì, 5 marzo 2020, 17:31

A seguito del decreto del presidente del consiglio dei ministri, circa l'emergenza Coronavirus, il comune di Bagni di Lucca ha emanato un avviso per quanto riguarda gli eventi culturali.



"Visto l'articolo 1 lettera b) del DPCM del 4 marzo 2020 - si legge nell'avviso -, si comunica che sono al momento sospese le manifestazioni organizzate dall'Ente ovvero gli spettacoli della Stagione di Prosa 2019/2020 e le presentazioni dei libri programmati nel pomeriggio della stessa giornata dello spettacolo. Gli eventi saranno programmati in nuova data che sarà comunicata non appena possibile".