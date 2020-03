Bagni di Lucca



Coronavirus, Michelini aggiorna sulle ultime disposizioni

lunedì, 9 marzo 2020, 12:18

Il primo cittadino del comune di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, informa la popolazione sulle misure prese a seguito dell'emanazione del DPCM del 08.03.2020 e dell'ordinanza della Regione Toscana n.9 del 08.03.2020.



"Dalla data dell'8 marzo e fino al 3 aprile - esordisce il sindaco - sono sospesi le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo sia pubblico che privato; sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. È sospesa l'apertura dei musei e altri luoghi di cultura".



"Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar - spiega - può esercitarsi con obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli precedenti che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori".



"Chiunque faccia ingresso in Toscana - sottolinea Michelini - o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o nelle regioni e provincie di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 e precisamente dalla Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio -Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale è fatto obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Per tali soggetti è fatto obbligo di procedere all'isolamento fiduciario volontario dal giorno dell'ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio Medico di famiglia o Pediatra di libera scelta, altrimenti al numero unico dell'Azienda USL (Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444)attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00. Tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario. Le persone sottoposte ad isolamento fiduciario devono attenersi alle seguenti prescrizioni: mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;divieto di contatti sociali;divieto di spostamenti e/o viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi;osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti)".



"Le scuole resteranno chiuse fino al 15 marzo - continua il primo cittadino -. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus".

"Si raccomanda di intensificare le misure igienico sanitarie, inoltre - termina il sindaco -: è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Il nostro territorio al momento non è interessato da casi di contaminazione o di messa in quarantena, l'Azienda USL ha attivato tutte le misure e le attività necessarie al contenimento dell'infezione. Il sindaco, come autorità locale di pubblica sicurezza, sarà il primo ad essere tempestivamente informato per ogni possibile caso che dovesse riscontrarsi sul territorio comunale".