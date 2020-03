Bagni di Lucca



Coronavirus, Michelini: "Misure per la ripresa delle attività"

lunedì, 16 marzo 2020, 12:58

Il primo cittadino di Bagni di Lucca, paolo Michelini, aggiorna i propri concittadini sulla situazione legata all'emergenza Covid-19 sul proprio territorio che, ad oggi, non è mutata.

"Nei comuni confinanti - esordisce il sindaco - sono registrati casi di positività che sono sotto controllo sanitario da parte della ASL. Stamattina si è svolta una riunione della giunta comunale e l'amministrazione ha stabilito di attivare ogni azione e intervento che nell'evidenza della situazione si renda necessario per la ripresa delle attività commerciali e turistico ricettive".

"Le risorse economiche che verranno risparmiate su alcune iniziative - spiega Michelini - verranno destinate ad investimenti futuri per supportare il settore turistico per garantire la ripresa. Si provvederà a differire i termini di pagamento dell'imposta TOSAP e di pubblicità. Una volta emessi i ruoli, si provvederà a differire anche i termini di pagamento della TARI".

"Ricordo nuovamente di rispettare le disposizioni che sono state impartite - continua il primo cittadino - e non uscire se non per motivi strettamente eccezionali e impellenti. Osservare scrupolosamente le norme igieniche di tutela personale. Gli ambulatori medici sono chiusi al pubblico ed i medici rispondono al telefono e gestiscono la situazione dei propri pazienti; quindi in caso di bisogno o in presenza di sintomi influenzali devono essere contattati i seguenti medici operanti sul territorio: PELAGALLI: 347-6720712; BRUSCHINI: 3483200829; CONTRUCCI: 3804387605; VALENTINO: 3483859664 solo ambulatori principali Capoluogo e Fornoli; FOTO: 05831747611".

"Informo altresì - prosegue - che gli istituti bancari e gli uffici postali osservano i seguenti turni di apertura, con preghiera di recarsi in banca per casi di effettiva e urgente necessità: BANCO BPM (capoluogo): 058386600 APERTI IL LUNEDI E IL GIOVEDI ORE 08.20 – 13.20; MONTE DEI PASCHI DI SIENA (Fornoli): 0583805846 APERTI LUNEDI MERCOLEDI E VENERDI 08.30 – 13.25; UNICREDIT (capoluogo): 0583052013 APERTI MARTEDI E VENERDI 08.20-13.20 / 14.30-16.00. POSTE: Aperto solo ufficio postale di Bagni di Lucca Villa (capoluogo): aperto regolarmente da lunedì a venerdì 08.20-13.35 sabato: 08.20-12.35"

"Rimane a disposizione il Centro Intercomunale di Protezione Civile 0583 805871 - conclude - Ci siamo infine attivati per valutare in tempi brevi le modalità per la disinfezione del territorio".