Coronavirus, Michelini: "Salute bene prezioso, che viene al primo posto"

venerdì, 13 marzo 2020, 10:16

Il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, si rivolge ai propri concittadini in queste ore di emergenza Coronavirus con un video-messaggio.



"Stiamo vivendo un momento difficile - ha esordito il sindaco -, dobbiamo rispettare le regole che ci hanno dato per difenderci dalla diffusione del virus. Nel nostro comune, al momento, non ci sono casi di contagio o di quarantena, ma la situazione si evolve di ora in ora".



"Asl e protezione civile - ha spiegato - sono a lavoro per fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per chi ha bisogno. Il comune è chiuso, rispettando le disposizioni impartite, ma i servizi essenziali sono assicurati. Abbiamo istituito un numero unico a cui rivolgersi e numeri di reperibilità per le giornate festive e pre-festive".



"Io e l'intera amministrazione - ha concluso - vi siamo vicini. Tutti insieme dobbiamo impegnarci per vincere questa partita. Siamo vicini, in particolare, alle attività produttive, commerciali e turistiche del nostro comune che, già particolarmente disagiate, stanno subendo un ulteriore colpo. Ma in tutti ci deve essere la consapevolezza che la salute è un bene prezioso, che viene sempre al primo posto nella vita delle persone".

