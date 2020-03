Bagni di Lucca



Coronavirus, sospesi eventi in biblioteca comunale

venerdì, 6 marzo 2020, 10:40

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne comunica che, in ottemperanza alle direttive governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nazionale e di concerto con l'amministrazione comunale, tutti gli eventi organizzati presso la Biblioteca Comunale (ex chiesa inglese) sono sospesi fino al 3 aprile.



"In particolare - si legge in una nota a firma del presidente, professor Marcello Cherubini - ci si riferisce alla attività di Cineclub in programma per 5 e 12 marzo, alla conferenza sull'emigrazione in programma per il 7 marzo e al Concerto Omaggio a Lucio Battisti in programma per l'8 marzo. Sono altresì sospesi gli spettacoli della Stagione di Prosa presso il Teatro Accademico programmati per il 6 e 28 marzo. Tutti gli eventi sopra indicati saranno riprogrammati non appena sarà possibile".