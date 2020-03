Bagni di Lucca



Covid-19, successo per la raccolta fondi della Croce Rossa

giovedì, 26 marzo 2020, 15:18

Il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana aggiorna sulla campagna di raccolta fondi per l'emergenza Covid-19 denominata "Andrà tutto bene".



"Ogni giorno siamo in prima linea per aiutare chi ha bisogno - esordisce il Comitato -. Come promesso vi teniamo aggiornati sulla raccolta fondi e vi comunichiamo che grazie al vostro contributo abbiamo potuto ordinare, fino ad oggi, un sanificatore e il relativo disinfettante indispensabile per rendere sicuri i mezzi di soccorso; abbiamo anche ordinato dispositivi di protezione individuale, dpi (tute, mascherine e guanti)".



"La nostra priorità - spiega -, in questo periodo così difficile, è continuare il nostro intervento sul territorio per sostenere e supportare le persone in difficoltà, in totale sicurezza per tutti specialmente durante gli interventi in emergenza, è fondamentale garantire la sicurezza dei soccorritori e dei pazienti sulle ambulanze per prevenire qualsiasi tipo di contagio. Complessivamente abbiamo impiegato circa 7 mila euro per questi acquisti".



"Vi ricordiamo - conclude il Comitato - il numero CRI per le persone h24, il numero unico nazionale di supporto alla cittadinanza 800065510, con medico, servizio psicosociale e per qualsiasi richiesta a cui Croce Rossa può rispondere. Vi terremo in costante aggiornamento su come saranno impiegati tutti i fondi raccolti. Ancora una volta grazie di cuore".