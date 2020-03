Bagni di Lucca



Decreto Conte, Michelini scrive ai cittadini: "Rispettare restrizioni per il bene comune"

domenica, 22 marzo 2020, 11:02

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, scrive una lettera ai propri concittadini dopo l'ultimo decreto emesso dal presidente del consiglio Giuseppe Conte.



"Concittadine, concittadini. Buongiorno

In questo momento sono qui nel mio ufficio in comune a predisporre gli adempimenti ed applicare i protocolli previsti in conseguenza del caso di positività sul nostro territorio.

Anche Bagni di Lucca ha avuto il suo primo caso, visto l’andamento nazionale era una cosa prevedibile, al momento si tratta di un soggetto che si trova ricoverato presso l’ospedale di Lucca, e, spero di no ma non è escluso che non ce ne siano altri in futuro;

Non bisogna allarmarsi, siamo in un momento di grande emergenza e dobbiamo dimostrare maturità, se fino ad oggi siamo marginalmente interessati è anche perché ci sono stati comportamenti abbastanza virtuosi;

Dobbiamo continuare cosi e tenere duro perché è l’unico modo per combattere questo virus e cercare di rallentarne la diffusione a difesa della propria integrità e di quella degli altri.

Ancora comunque ci sono comportamenti non propriamente corretti, vediamo gente che gira senza valido motivo o che si assembra prendendo alla leggera le disposizioni impartite; è nostro obbligo isolare questi soggetti perché ne va della nostra salute.

I controlli continuano e i trasgressori saranno puniti a norma del Codice penale, io stesso ho sollecitato le forze dell’ordine ad essere inflessibili;

Ieri sera 21 marzo il Presidente del Consiglio preso atto della situazione nazionale, ha emesso un nuovo decreto con il quale ha imposto nuove restrizioni alla libera circolazione nell’intento di arginare il contagio;

E’ obbligo di tutti rispettarle per il bene comune.

Noi amministratori pubblici chiamati a svolgere questo incarico da voi cittadini a tutela della vostra sicurezza e salute (come sapete il Sindaco è la massima autorità sanitaria locale comunale) abbiamo l’obbligo di rispettarle e dare il buon esempio; io sono in prima linea per questo.

Da oggi rimarranno aperti i soli negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole, oltre a quelle attività produttive essenziali per il paese.

Continuano ad essere attivi i servizi essenziali e di pubblica utilità del comune con un numero telefonico attivo negli orari di lavoro (0583/809945) ed una reperibilità nelle ore di chiusura (0583/809911).

Chiudo questo mio comunicato, e come quotidianamente voglio rivolgere un pensiero, dopo quelli ai medici, categorie produttive, forze dell’ordine, oggi voglio farlo riguardo i lavoratori di tutte quelle attività produttive, commerciali, turistiche che sono costretti a stare a casa in conseguenza della chiusura dei loro esercizi. Un pensiero va anche ai dipendenti dell’Amministrazione che in questi giorni stanno assicurando i servizi essenziali e di protezione civile e che si sono messi a disposizione con rischio e sacrificio per il bene della collettività; un grazie sincero a tutti.

Vi aggiornerò quotidianamente raccomandando rispetto per le disposizioni impartite, insieme ce la faremo.

Buona giornata a tutti".