Fabbri (Croce Rossa): "Il Coronavirus sta mettendo tutti a dura prova"

lunedì, 9 marzo 2020, 18:04

Il presidente della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca, Moreno Fabbri, interviene in merito all'emergenza Coronavirus Covid-19 che sta interessando il nostro paese.



"In questo momento difficile - esordisce -, se vogliamo anche un po’ di incertezza, dobbiamo più che mai rispettare le disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia, questo virus, ci sta mettendo tutti a dura prova, ma rispettando le regole messe in campo possiamo ridurre in maniera significativa i contatti/contagi".



"La Croce Rossa Italiana-Comitato di Bagni di Lucca - spiega -, rivolgendosi ai cittadini residenti nei territori dei comuni di competenza, vuol far sapere di essere a disposizione, per informazioni o altre necessità, si può contattare il nostro centralino al numero 0583 805454 h24 o il numero nazionale h 24 con medico e interprete cinese al numero verde 800065510. Da parte nostra presso la sede e sugli automezzi abbiamo messo in atto tutti gli accorgimenti necessari, al fine di preservare l’incolumità dei volontari e degli utenti che fruiscono dei servizi. La sede è stata riallestita con attenzione nella zona di accoglienza utenti, con gel alcolico che era già presente, con un sistema di apertura porte controllato evitando di far sostare gli utenti in attesa contemporaneamente ad altri".



"Con l’occasione - conclude - voglio ringraziare ognuno di voi per la collaborazione che, sono certo, non mancherà anche per trasmetterci eventuali segnalazioni, un grande abbraccio lo devo alle donne e agli uomini della Croce Rossa di Bagni di Lucca per la loro costante disponibilità anche in momenti difficili come questo, grazie ragazzi viva la CRI".