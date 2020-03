Bagni di Lucca



Michelini fa il punto: "Ad oggi due positivi e tre quarantene a Bagni di Lucca"

domenica, 29 marzo 2020, 18:32

Nessun nuovo caso di contagio oggi sul territorio comunale di Bagni di Lucca. A comunicarlo il primo cittadino Paolo Michelini che approfitta per fare il punto della situazione nel suo comune.



"Dopo i due casi positivi di ieri - spiega il sindaco -, oggi non ho ricevuto segnalazioni aggiuntive, quindi sul territorio del nostro comune sono presenti due casi di positività (una signora residente che si trova nella sua abitazione e un’altra che però è ricoverata da diversi giorni presso la RSA di Gallicano) e tre quarantene con sorveglianza attiva. La situazione è sotto controllo e l’Azienda Asl sta monitorando le situazioni presenti sul territorio".



"Ieri il presidente del consiglio - sottolinea il primo cittadino - ha emanato un nuovo decreto di sostegno alla finanza locale così da dare un poco di respiro ai comuni per quanto riguarda interventi di sostegno alle attività produttive, commerciali turistiche ecc. che sono fortemente penalizzate da questa sospensione dell’attività. Inoltre è in corso di emanazione un’ordinanza della protezione civile per l’erogazione ai comuni di somme destinate ad aiuti per acquisto di generi alimentari a cittadini che si trovano in stato di necessità sempre in conseguenza dell’emergenza in corso. L’amministrazione è già al lavoro, questa mattina in una riunione di Giunta in video conferenza sono state predisposte le basi per essere immediatamente operativi non appena l’ordinanza sarà emanata".



"Continuiamo a mantenere i giusti atteggiamenti - conclude - restando presso le nostre abitazioni e limitando gli spostamenti ai soli casi strettamente necessari. L’unico modo per uscire da questa pandemia è non essere contagiati o evitare di contagiare, sono fiducioso rispettando queste norme ce la faremo".