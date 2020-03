Bagni di Lucca



Michelini: "Ieri sera 14 nuovi casi di quarantena obbligatoria"

martedì, 31 marzo 2020, 13:42

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, aggiorna sulla situazione nel suo comune: ad oggi i casi totali registrati sul territorio sono cinque, di cui due si trovano presso la propria abitazione, uno è ricoverato in ospedale, uno è ospite nella Rsa di Gallicano e uno, purtroppo, è deceduto nei giorni scorsi.



"Nella mattinata non ho ricevuto comunicazioni da parte dell'azienda sanitaria di nuovi casi di positività nel comune né tantomeno di quarantene - esordisce il primo cittadino -. Ieri, sul tardi, mi sono state comunicate invece circa 14 persone messe in quarantena obbligatoria: tutte persone, però, che sono legate agli attuali casi che abbiamo sul territorio".



Michelini quindi ha fatto un breve riepilogo: "Sul territorio - spiega - abbiamo tre casi di positività, di cui due presso il proprio domicilio e uno ricoverato all'ospedale di Lucca. In più abbiamo una signora che è ricoverata già da tempo presso la Rsa di Gallicano. Le nuove persone messe in quarantena nella serata di ieri saranno monitorate nei prossimi giorni dall'Asl. Noi, come comune, stiamo intervenendo come supporto anche psicologico".



"Questo - conclude il sindaco - non ci deve allarmare. Confermo che sia Asl e che ammistrazione sono in prima linea per assicurare il maggior supporto possibile a queste persone, sia quelle positive che quelle in quarantena; ringrazio l'azienda sanitaria".