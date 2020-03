Bagni di Lucca



Michelini: "Nessun nuovo caso, permangono alcune quarantene volontarie"

lunedì, 23 marzo 2020, 17:50

Non si registrano nella giornata di oggi nuovi casi di contagio nel comune di Bagni di Lucca nè casi di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva. A renderlo noto il primo cittadino Paolo Michelini che sottolinea come permangano alcune quarantene volontarie.



"Voglio dare alcune precisazioni - esordisce il primo cittadino - in ordine alle nuove restrizioni da parte del governo ad alcune domande da parte di cittadini tipo quella se è necessario fare la spesa solo nel proprio comune. Nel decreto governativo si legge chiaramente che non è possibile uscire dal comune dove uno si trova alla data del 23 marzo salvo che per motivi lavorativi, per fare la spesa, per motivi di salute o di estrema necessità non rimandabile e adeguatamente giustificata. Ne consegue che come da interpretazione del ministero la spesa in particolare va fatta nel punto più vicino a casa in modo da evitare spostamenti come raccomandato nei decreti. Comunque per particolari indifferibili necessità gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra comuni limitrofi che all’interno dello stesso comune".



"Continuiamo a mantenere i comportamenti fino ad oggi seguiti ed a rispettare le disposizioni - prosegue il sindaco -, già a livello nazionale seppur lievi ma si cominciano a vedere segni che inducono a sperare in un rallentamento del contagio. Ma importante è continuare a stare in casa e nei rapporti interpersonali mantenere la distanza di almeno un metro. Ricordo che per le ricette mediche si può contattare telefonicamente il proprio medico di fiducia e che le farmacie del territorio sono aperte ed effettuano servizio a domicilio su richiesta".



"Oggi - conclude - voglio rivolgere un pensiero a tutti i volontari che operano in questi giorni in maniera intensa, dalle associazioni che assicurano il soccorso sanitario, ai volontari di protezione civile e tutto l’apparato organizzativo che con i centri intercomunali sono attivi sul territorio, ed alle singole associazioni operanti in particolare sul territorio comunale che con il loro impegno giornaliero riescono a fornire aiuto e far sentire meno soli cittadini che altrimenti non avrebbero alternative al loro isolamento. Anche a tutti loro il mio ringraziamento ed apprezzamento".