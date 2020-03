Bagni di Lucca



Michelini riepiloga: "A Bagni di Lucca un caso positivo e tre quarantene"

martedì, 24 marzo 2020, 18:03

Il sindaco Paolo Michelini aggiorna i propri concittadini sulla situazione relativa al proprio comune, ad oggi (24 marzo), per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus.



"Sul nostro territorio - esordisce - non sono state rilevate positività al contagio; ieri, in tarda serata, mi sono stati comunicati tre casi di quarantena obbligatoria, quindi la situazione è di un caso positivo (ricoverato in ospedale) e tre quarantene, di cui una con scadenza domani (25 marzo) e due con scadenza 4 aprile".



"La raccomandazione - prosegue Michelini - è sempre la stessa, continuare a rispettare le disposizioni dei decreti governativi che sono le uniche che possono rallentare e fermare il contagio. Quello che ci è stato chiesto è un sacrificio enorme, specialmente per il fatto che eravamo abituati alla nostra libertà di spostamenti, ma indispensabile in questo momento difficile".



"Ieri - conclude - è stato emesso un nuovo modello di autocertificazione per chi si deve spostare che è scaricabile dal sito istituzionale del Comune, utilizzabile per spostamenti all'interno del Comune o fuori per i motivi e le necessità indicate nell'ultimo decreto. Ricordo comunque che in caso di accertamento da parte delle forze dell'ordine gli agenti sono in possesso dei modelli e possono comunque essere compilati al momento. È in corso una riunione del Governo e dovrebbe essere a breve emesso un nuovo decreto".