Strada della Controneria riaperta dopo la frana

lunedì, 2 marzo 2020, 19:19

Strada chiusa per frana in direzione Controneria 1 km dopo la chiesa di Corsena nel comune di Bagni di Lucca. A renderlo noto il locale Comitato della Croce Rossa. Seguiranno aggiornamenti dal comune per tempistiche chiusura

sabato, 29 febbraio 2020, 13:00

Persistendo la situazione di disagio, il consigliere comunale Gemignani e il consigliere provinciale Giannoni si sono recati per un sopralluogo sulla strada provinciale, che attraversa la Valfegana e insiste sui comuni di Coreglia e Bagni di Lucca

venerdì, 28 febbraio 2020, 19:04

Torna anche quest'anno il corso base di fotografia a Bagni di Lucca, a cura di Marco Barsanti e organizzato daI gruppo fotografico L'OraBlu

venerdì, 28 febbraio 2020, 11:39

Anche il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, interviene per aggiornare sull'attuale situazione in Toscana, e nel suo comune, dell'emergenza Coronavirus

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:52

Dopo alcune segnalazioni siamo stati a prendere visione di una situazione che sta preoccupando i numerosi cittadini che transitano dalla strada comunale della Controneria

martedì, 25 febbraio 2020, 14:26

Passati quattro anni dalle elezioni del consiglio direttivo a seguito della privatizzazione della Croce Rossa Italiana, i comitati sono stati chiamati, domenica 16 febbraio a votare per il rinnovo del direttivo che resterà in carica per i prossimi quattro anni