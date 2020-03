Uffici comunali aperti, ma solo per servizi minimi essenziali

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 9 marzo 2020, 18:04

Il presidente della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca, Moreno Fabbri, interviene in merito all'emergenza Coronavirus Covid-19 che sta interessando il nostro paese

lunedì, 9 marzo 2020, 12:18

Il primo cittadino del comune di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, informa la popolazione sulle misure prese a seguito dell'emanazione del DPCM del 08.03.2020 e dell'ordinanza della Regione Toscana n.9 del 08.03.2020

venerdì, 6 marzo 2020, 10:40

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne comunica che, in ottemperanza alle direttive governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nazionale e di concerto con l'amministrazione comunale, tutti gli eventi organizzati presso la Biblioteca Comunale (ex chiesa inglese) sono sospesi fino al 3 aprile

giovedì, 5 marzo 2020, 17:31

A seguito del decreto del presidente del consiglio dei ministri, circa l'emergenza Coronavirus, il comune di Bagni di Lucca ha emanato un avviso per quanto riguarda gli eventi culturali

martedì, 3 marzo 2020, 16:47

La strada della Controneria, nel comune di Bagni di Lucca, chiusa ieri dopo una frana dovuta alle forti piogge in località Al Biondi, poco sopra la frazione di Corsena, è stata regolarmente riaperta al transito, nei due sensi di circolazione

lunedì, 2 marzo 2020, 19:19

Strada chiusa per frana in direzione Controneria 1 km dopo la chiesa di Corsena nel comune di Bagni di Lucca. A renderlo noto il locale Comitato della Croce Rossa. Seguiranno aggiornamenti dal comune per tempistiche chiusura