Bagni di Lucca



Anche a Bagni di Lucca sarà possibile vendere bevande da asporto

domenica, 26 aprile 2020, 13:13

Per favorire ancor più quella che potrà essere la ripresa, e con l’avvicinarsi della fase 2, come in altri comuni, anche a Bagni di Lucca sarà possibile vendere assieme alle pietanze anche le bevande da asporto.



"Come comune - afferma l'amministrazione - è stata data una interpretazione estensiva dell’ordinanza regionale, poiché è quasi incomprensibile che chi può fare asporto di cibo non possa farlo delle bevande. Ovviamente è necessaria la precisazione che le bevande non possono essere vendute da sole ma accompagnate al cibo e che queste, per la consumazione, debbano essere portate nella propria abitazione. Rimane dunque vietata la consumazione sul posto".