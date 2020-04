Bagni di Lucca



Auser Bagni di Lucca: iniziata la consegna dei pacchi alimentari

martedì, 7 aprile 2020, 11:20

di giuseppe bini

Sempre più famiglie si stanno rivolgendo all'associazione in questo periodo di forte crisi economica, dovuta all'imperversare della pandemia da covid-19, che già messo in ginocchio la popolazione.



Parallelmente alle misure messe in campo dalle istituzioni (il comue di Bagni di Lucca ha attivato l'iter di richiesta e consegna del contributo alimentare), di notevole importanza risulta l'attività delle associazioni di volontariato, da tempo impegnate sul territorio a sostegno delle fasce cosiddette più deboli.



E se da una parte l'epidemia sembra rallentare la violenza con cui si è scatenata nelle settimane scorse, dall'altra la crisi economica galoppa inarrestabile di giorno in giorno.



"Nuove famiglie ci hanno chiesto aiuto - fa sapere Auser Bagni di Lucca - per far fronte ai problemi economici che mai avrebbero pensato di dover affrontare. L'associazione non farà mancare a nessuno il suo sostegno grazie alla generosità di tutti voi che continuate a sostenerci con donazioni in cibo ed in denaro. I nostri volontari instancabili sono al lavoro per riuscire a consegnare tutti i pacchi alimentari in questa settimana, in modo che tutti possano passare un Pasqua serena".



Anche i privati cittadini si stanno muovendo per sostenere l'attività di volontariato, con donazioni che sono pervenute all'Auser (500 euro dalla ditta Fontanini spa e 150 euro dal Gruppo Pegaso).



Non sta mancando nemmeno l'apporto dei tanti residenti all'estero o che comunque non abitano più nella cittadina termale: su un conto dedicato sono pervenute donazioni per una somma di 1400 euro. Tanti piccoli sforzi che consentono la distribuzione dei pacchi alimentari, particolarmente importanti in questo periodo.



"Tutto quanto sarà impiegato per l’acquisto di beni essenziali da distribuire a chi è in difficoltà", ha ribadito l'associazione.



Per sostenere l'attività di Auser Bagni di Lucca è possibile consultare la pagina facebook Auser filo d'argento Valle del Serchio.