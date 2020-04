Bagni di Lucca



Auser Bagni di Lucca ringrazia aziende e privati per il contributo nella raccolta alimentare

martedì, 14 aprile 2020, 17:19

Auser Bagni di Lucca intende ringraziare la popolazione di Bagni di Lucca che ha risposto con generosità e altruismo. A causa dell’emergenza covid-19, Auser ha dovuto sospendere le consuete attività mantenendo solo la Rete di Solidarietà Alimentare che provvede alla distribuzione di pacchi cibo alle famiglie in difficoltà.

Auser designata capifila per l'organizzazione, ma sostenuta dalle Parrocchie, San Vincenzo, C.R.I. e Comune di Bagni di Lucca, si e' vista costretta a chiedete aiuto alla popolazione. Le famiglie che accedono agli aiuti sono 90, composte da 254 persone di cui 18 minori, 167 adulti e 19

anziani. In quest'ultimo periodo se ne sono aggiunte altre.

“In tanti hanno risposto al nostro appello – ci fanno sapere i responsabili - e fatto a gara per aiutarci in modo tangibile. A tutti loro vogliamo esprimere la nostra gratitudine ed il nostro ringraziamento per averci permesso di non lasciare nessuno senza aiuto. Per attuare tutto questo i nostri volontari si sono fatti in quattro e con grande spirito di sacrificio si sono impegnati per confezionare e recapitare i pacchi alimentari prima di Pasqua, consentendo così a tutti di trascorrere una giornata di festa serena. Inoltre hanno confezionato e stanno confezionando mascherine lavabili, che vengono distribuite gratuitamente a chi ne fa richiesta. Anche a loro un grazie di cuore e tanta riconoscenza e ammirazione per il grande lavoro che stanno svolgendo”.

“Questo è ciò che abbiamo ricevuto nei giorni precedenti la Pasqua: sul c/c per la raccolta fondi €1660. Circa €600 in contanti da tre donazioni di privati cittadini. Il gruppo PEGASO €200 e successivamente ulteriori €150. Il gruppo QUELLI DEL GIOVEDI' hanno acquistato legumi secchi e passata di pomodoro per circa €200. Una famiglia che ha chiesti di rimanete anonima ha prenotato presso il supermercato Carrefour una spesa per €300. La ditta FONTANINI SPA ha donato €500. Il gruppo giovani SU LA TESTA ha donato 100 colombe Balocco da aggiungere ai pacchi alimentari. Il supermercato CARREFOUR ha donato un maxi uovo di Pasqua il cui cioccolato è stato diviso fra tutti i bimbi delle famiglie assistite. Dalla frazione di GOMBERETO sono arrivati generi alimentari, prodotti per la pulizia ed un contributo di €20 raccolti dagli abitanti. Il PASTIFICIO MENNUCCI ha donato 70kg. di pasta, ed ulteriori 70 kg ci sono pervenuti da ARIANNA TONDINI e suo marito SIMONE LEMETTI. Dal BAR ITALIA di Ponte a Serraglio sono state prodotte colombe artigianali consegnate al Comune che ha provveduto a distribuirle con i voucher alimentari. E tantissimi cittadini continuano ad aggiungere prodotti a lunga conservazione nei carrelli appositamente posizionati nei tre supermercati di Bagni di Lucca CONAD, COOP e PUNTO SMA”.