Bagni di Lucca



Bagni di Lucca, attivo il servizio di richiesta contributo alimentare

giovedì, 2 aprile 2020, 14:22

In questo momento di difficoltà, nessuno deve essere lasciato solo. Questo il messaggio del comune di Bagni di Lucca che annuncia l'attivazione del servizio di richiesta contributo alimentare per l'emergenza Covid-19.



“Siamo grati per le manovre messe in campo dalle nostre istituzioni – esordisce l'amministrazione -, per questo la giunta comunale di Bagni di Lucca ha attuato le disposizioni assunte dalla protezione civile nazionale con l'ordinanza n. 658 destinando risorse per interventi di solidarietà alimentare sui territori”.

“Tutti coloro che si trovano in difficoltà per l'acquisto di beni di prima necessità – afferma - potranno rivolgersi al comune per ricevere un buono spesa per l'acquisto di beni di prima necessità. Saranno messi a disposizione delle famiglie dei voucher da poter utilizzare nei seguenti esercizi commerciali per acquistare beni di prima necessità (l'elenco verrà aggiornato in questi giorni in base all'adesione di altri esercizi interessati presenti sul territorio): Supermercato Carrefour Express, Piazza XI Zona Patrioti, Bagni di Lucca (EX PUNTO SIMPLY); Conad City, Via Roma, Bagni di Lucca; Unicoop Tirreno S.C. Piazza Aldo Moro Fornoli; Alimentari Domenici, Banabbio; Alimentari Giannini Enrico, San Cassiano di Controni; Alimentari Pacini Renzo, Casabasciana; Frutta e Verdura Benedetti Alice, Fornoli”.

“Per fare richiesta – sottolinea - é necessario riempire il modulo di autocertificazione che è a disposizione sul sito del Comune (http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/avviso.aspx?art=10384) o su richiesta al numero 0583 809945. Il modulo riempito dovrà essere inviato via mail al seguente indirizzo di posta elettronica cultura@comunebagnidilucca.it. Vista l'emergenza data dalla diffusione del COVID-19 è importante in questo momento evitare il più possibile ogni contatto diretto ed impegnarsi ad utilizzare i mezzi telematici a nostra disposizione. Chi si trovasse impossibilitato ad utilizzare gli strumenti informatici lo può fare presente al telefono e verranno spiegate le modalità di ritiro. Contattate il numero 0583 809945 che sarà a disposizione nel seguente orario: LUNEDÌ 09:00 - 13:00; MARTEDI' 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00; MERCOLEDI' 09:00 - 13:00; GIOVEDI' 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00; VENERDI' 09:00 - 13:00”.

“Avvisiamo inoltre – conclude - che questo sabato 4 aprile dalle ore 09.00 alle ore 12.00 l'ufficio protocollo sarà aperto al pubblico esclusivamente per la consegna/ricezione dei moduli di autodichiarazione per contributo alimentare. si prega di suonare il campanello posto sul portone del palazzo”.