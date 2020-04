Bagni di Lucca nel nuovo spot sui comuni serviti dalla fibra di TIM

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 14 aprile 2020, 17:19

Auser Bagni di Lucca intende ringraziare la popolazione di Bagni di Lucca che ha risposto con generosità e altruismo. A causa dell’emergenza covid-19, Auser ha dovuto sospendere le consuete attività mantenendo solo la Rete di Solidarietà Alimentare che provvede alla distribuzione di pacchi cibo alle famiglie in difficoltà

lunedì, 13 aprile 2020, 15:10

Un nuovo incendio si è sviluppato nella giornata di oggi, intorno all'ora di pranzo, nel comune di Bagni di Lucca, nelle vicinanze del Battifolle. Sul posto l'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio e le squadre di volontariato della Misericordia di Montecarlo, attivate dalla sala operativa regionale

domenica, 12 aprile 2020, 18:36

Un nuovo caso di positività nel comune di Bagni di Lucca. Ad annunciarlo il primo cittadino Paolo Michelini che ha spiegato come la persona si trovi ricoverata all'ospedale di Livorno

venerdì, 10 aprile 2020, 18:30

Anche oggi non sono pervenute segnalazioni di nuovi casi di persone positive sul territorio di Bagni di Lucca al primo cittadino Paolo Michelini

venerdì, 10 aprile 2020, 18:12

Al tempo del Cornavirus però non è più il momento di occuparsi delle cosiddette "statuine", e di tutti i prodotti affini che l'azienda abitualmente tratta: dagli articoli da regalo o agli articoli aziendali e religiosi. La ditta ha deciso di convertire la produzione in mascherine, soprattutto in questo momento in...

venerdì, 10 aprile 2020, 11:01

Grazie a una procedura semplificata nel giro di pochi giorni è stato possibile presentare la domanda e quindi ricevere i voucher per il conributo alimentare, mentre sia la disinfezione che la consegna delle mascherine sono iniziate: comune, associazioni e cittadini in sinergia per combattere il Coronavirus