Bagni di Lucca



Bagni di Lucca, slitta Tosap e imposta di pubblicità

venerdì, 3 aprile 2020, 10:07

L’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, guidata dal sindaco Paolo Michelini, sta lavorando su diversi fronti per far fronte all’emergenza Covid 19.

"Nella giornata di martedi - esordisce il primo cittadino - è stato deliberato lo slittamento dei termini di versamento della Tosap e dell’Imposta di pubblicità al 30 giugno 2020. A tale data avremo più chiara la situazione e quindi adotteremo provvedimenti definitivi. Una volta che ci troveremo a dover approvare le tariffe della Tari agiremo anche su questa imposta comunale cercando di modulare le scadenze secondo le esigenze degli utenti (cittadini ed attività); saranno inoltre prese per quest’ultima tassa decisioni in ordine ai periodi in cui le attività sono state costrette a chiudere".



"Nell’ottica di poter ripartire e risollevarci quanto prima dall’emergenza - prosegue -, l'amministrazione inoltre ha predisposto l’apertura, presso la Tesoreria Comunale, Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Fornoli-, di un conto corrente destinato alla raccolta di fondi a sostegno delle attività commerciali stabilendo di destinare inizialmente una prima somma di euro 5.000,00 a sostegno dell’iniziativa. La giunta comunale contribuirà con una somma di 1000 euro derivante dalle indennità di carica percepite. Si tratta di un primo step per mettere in piedi diverse misure a tutela di chi sta maggiormente subendo questa situazione".

"Chiunque volesse fare una piccola donazione secondo le proprie possibilità - conclude - contribuirà a far ripartire Bagni di Lucca una volta che avremo superato questo tremendo momento".



Di seguito i riferimenti bancari del conto per le donazioni:

IBAN - IT 66 N 01030 70091 000001067962

BIC - PASCITMMFOR

Intestazione conto: COMUNE DI BAGNI DI LUCCA DONAZIONI COVID 19