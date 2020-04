Bagni di Lucca



Canone di locazione: arrivano i contributi del comune

martedì, 28 aprile 2020, 10:37

A livello nazionale la gestione dell'emergenza si fa sempre più imbarazzante, i sindaci, abbandonati di fatto a loro stessi e a stretto contatto con la crescente disperazione dei cittadine, provano a fare il possibile.

Il comune di Bagni di Lucca, come hanno fatto anche altri comuni come ad esempio Borgo a Mozzano, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l'avviso inerente l'assegnazione di contributo del canone di locazione.

La misura rientra nelle misure straordinarie prese a sostegno della popolazione in questa fase di emergenza economica dovuta al Covid-19. La scadenza di presentazione della domanda è fissata per il 18 maggio, e viene assegnata secondo le disposizioni regionali, fino ad esaurimento delle risorse.

Il contributo erogato viene calcolato sulla base del 5 per cento del canone di locazione, in misura non superiore a 250 euro al mese (misura per i comuni definiti "non ad alta tensione abitativa", tra cui Bagni di Lucca), comunque modulato, sulla base delle risorse economiche disponibili.



Il contributo corrisponde a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020.

Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile direttamente sul sito del comune di Bagni di Lucca.