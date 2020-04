Bagni di Lucca



Colombe pasquali artigianali alle famiglie in difficoltà: l'amministrazione ringrazia Annalisa Bianchini

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:11

In questi giorni è iniziata la distribuzione dei buoni alimentari alle famiglie in difficoltà economica nel comune di Bagni di Lucca. Insieme ai voucher, vengono consegnate delle colombe pasquali artigianali, prodotte e gentilmente offerte da Annalisa Bianchini, titolare del Bar Italia a Ponte a Serraglio.



"Con questo gesto - ha spiegato l'amministrazione comunale - Annalisa ha dimostrato buon cuore e solidarietà, anche in questo particolare momento che vede la sua attività colpita duramente a seguito della forzata chiusura per l'epidemia da Coronavirus. Le confezioni delle colombe sono state abbellite con disegni fatti dai ragazzi con gli auguri di Buona Pasqua e la frase della speranza: Andrà tutto bene. Un esempio da seguire quindi quello di Annalisa; a lei va il ringraziamento non solo di tutti gli amministratori ma anche dell'intera cittadinanza".