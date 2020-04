Bagni di Lucca



Coronavirus, sette persone positive a Bagni di Lucca

martedì, 7 aprile 2020, 17:37

Brutte notizie dal comune di Bagni di Lucca. Il primo cittadino Paolo Michelini ha annunciato l'esito di alcuni tamponi: purtroppo sette persone sono risultate positive.



"Oggi devo purtroppo esordire, dopo giorni di relativa tranquillità, con notizie non positive - afferma il sindaco -. L’Azienda ASL, nella tarda mattinata, mi ha comunicato il risultato di alcuni tamponi che erano stati prelevati nella scorsa settimana e alcuni di questi sono risultati positivi al Coronavirus".

"Si tratta di sette persone - spiega - che già da giorni erano poste in quarantena attiva presso il proprio domicilio da parte del servizio di prevenzione. Raccomando tranquillità, la situazione è sotto controllo da parte dei servizi sanitari competenti e sono state attivate tutte le profilassi del caso. Desidero esprimere la mia vicinanza alle persone colpite, augurandogli una pronta guarigione e di poter presto riprendere le loro attività".

"La situazione sul territorio è circoscritta - rassicura -. Manteniamo la calma e continuiamo a rispettare le disposizioni che ci sono state impartite specialmente in questi giorni che precedono le festività pasquali e che in conseguenza delle nostre abitudini sono le più difficili da accettare. Occorre tenere duro per uscire da questa situazione molto grave. Come preannunciato ieri, domani, mercoledì 8 aprile nel tardo pomeriggio, avranno inizio da parte di una ditta specializzata, le operazioni di disinfezione di alcune vie e piazze del territorio in particolare di fronte agli esercizi commerciali aperti, banche, poste, farmacie ecc".

"Inoltre - conclude -, sempre da domani inizierà da parte dei volontari della Croce Rossa di Bagni di Lucca, la distribuzione delle mascherine che la protezione civile toscana ci ha fornito. Ne verranno per il momento consegnate due per persona. Ricordo che una volta terminata la distribuzione entrerà in vigore l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana che obbliga l’uso delle stesse in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Vi informerò nei prossimi giorni sulla data effettiva di entrata in vigore dell’ordinanza".