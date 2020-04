Bagni di Lucca



Dalle statuine alle mascherine: l'azienda converte la produzione

venerdì, 10 aprile 2020, 18:12

di giuseppe bini

La rinomata ditta che abitualmente produce souvenirs, ha effettuato un cambio di produzione contribuendo alla realizzazione di mascherine, in questo momento di emergenza nazionale.

L'azienda, che ha sede a Bagni di Lucca, abitualmente produce souvenirs, protando avanti la tradizione che ha reso i maestri figurinai della cittadina termale famosi in tutto il mondo.



Al tempo del Cornavirus però non è più il momento di occuparsi delle cosiddette "statuine", e di tutti i prodotti affini che l'azienda abitualmente tratta: dagli articoli da regalo o agli articoli aziendali e religiosi. La ditta ha deciso di convertire la produzione in mascherine, soprattutto in questo momento in cui aumenta la necessità di reperirle.



Si tratta di mascherine realizzate con elastico e cuciture con filo di cotone, sono lavabili con acqua e disinfettante ma l'azienda stessa precisa che non sono da considerarsi nè presidi/dispositivi medici (DM) nè come dispositivi di protezione individuale (DPI). Sono mascherine ad uso esclusivo della collettività.



Una bella iniziativa che accogliamo con piacere, sia per l'orgoglio di avere mascherine Made in Italy disponibili sul territorio, sia per l'idea imprenditoriale, che conferma una vitalità artigianale notevole che nella cittadina termale non sembra essere definitivamente sopita.