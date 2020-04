Bagni di Lucca



Disegna l'ambulanza: iniziativa della Croce Rossa per far giocare i più piccoli

venerdì, 17 aprile 2020, 09:56

di giuseppe bini

In tempi di quarantena, con i bimbi chiusi in casa ormai da oltre un mese, la Croce Rossa di Bagni di Lucca ha pensato di avvicinarli ai valori dell' assistenza e della solidarietà facendoli giocare a costruire un modellino di ambulanza, o comunque a disegnarne una.



E tanti bimbi, aiutati dalle loro famiglie, hanno risposto presente anche a questa iniziativa, con i vari lavori che poi, dopo la classica foto, sono stati pubblciati sulla pagina ufficiale facebook del comitato.



Un modellino (realizzato dal comitato Croce Rossa di Vigevano) da stampare e ritagliare è stato fornito attraverso internet, corredato dalla spiegazione che la croce rossa su sfondo bianco rappresenta il simbolo, il che significa appartenere al movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa creato da #HenryDunant. Questo garantisce, è stato spiegato ai bambini, tra l'altro, protezione durante i conflitti armati come stabilito dal Diritto Internazionale Umanitario.



Soprattutto in questo momento particolare che stiamo attraversando, con i volontari della Croce Rossa impegnati giornalmente a sostegno degli anziani e dei bisognosi, oltre che a supportare fattivamente le iniziative delle istituzioni, ben vengano anche queste iniziative, rivolte ai bambini, un modo per alleviare le loro giornate e trasmettere valori importanti.



Quindi modellini e disegni sono iniziati a pervenire...