Disinfezione, mascherine e contributo alimentare: misure in campo contro il Covid-19

venerdì, 10 aprile 2020, 11:01

di giuseppe bini

Grazie a una procedura semplificata nel giro di pochi giorni è stato possibile presentare la domanda e quindi ricevere i voucher per il conributo alimentare, mentre sia la disinfezione che la consegna delle mascherine sono iniziate: comune, associazioni e cittadini in sinergia per combattere il Coronavirus.



Nella cittadina termale, che ad oggi conta 16 contagiati, si uniscono le forze per combattere il Covid-19 e i devastanti effetti sull'economia che derivano dalla lotta al virus. Il comune di Bagni di Lucca ha commisionato ad una ditta specializzata l'incarico di provvedere alla disinfezione di alcune strade e piazze del territorio, in particolare di fronte agli esercizi commerciali aperti: banche, poste, farmacie, supermercati e alimentari.



Sono già stati consegnati altresì i voucher per il contributo alimentare, già i fase di utilizzazione presso gli esercizi convenzionati. Al momento del ritiro degli stessi, gli assegnatari del contributo hanno trovato anche una piacevole sorpresa: il bar Italia di Ponte a Serraglio infatti, ha regalato una colomba pasquale ad ognuno. Un gesto di solidarietà importante, che dimostra quanto i cittadini di Bagni di Lucca stiano tutti insieme operando per affrontare questo momento difficile.



Nella giornata di ieri intanto è iniziata la consegna delle mascherine, che da lunedì sarà obbligatorio indossare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, come previsto dall'ordinanza della regione Toscana. Dopo lo smistamento avvenuto al centro intercomunale di Protezione civile di Gioviano, i volontari della Croce Rossa di Bagni di Lucca hanno iniziato il giro di tutte le frazioni per la consegna. Ne vengono, per il momento, consegnate due per persona.



Si continuano a registrare anche donazioni di vario genere, soldi e alimenti, alle varie associazioni di volontariato impegnate a sostenere le famiglie più in difficoltà. Il virus e i provvedimenti presi per combatterlo stanno metttendo insomma a dura prova la popolazione, ma gli abitanti (e le istituzioni) della cittadina termale stanno rispondendo con sensibilità, solidarietà e spirito di collaborazione.