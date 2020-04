Bagni di Lucca



Emergenza Coronavirus, Un futuro per Bagni: "Su tasse e imposte l'amministrazione deve fare di più"

mercoledì, 8 aprile 2020, 09:37

Il consigliere di opposizione Claudio Gemignani, a nome del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", interviene con alcune considerazioni in merito all'emergenza legata al covid-19. "Portiamo avanti le nostre proposte con la massima disponibilità al dialogo, e intanto come segnale doniamo i gettoni di presenza".



"Doveroso intanto esprimere un ringraziamento - inizia così l'intervento del consigliere - a due associazioni del territorio, e a tutti i loro volontari, la Croce Rossa e l'Auser filo d'argento, che si stanno impegnando in un lavoro sociale fondamentale per la nostra popolazione. Doveroso ribadire anche il lavoro di quei commercianti che stanno garantendo il servizio a domicilio, che ha anche l'importante risvolto sociale di non far sentire soli e abbandonati gli anziani in difficoltà".



Gemignani poi entra nel merito delle misure adottate per il covid: "Per quanto riguarda la questione mascherine , siamo assolutamente favorevoli all'ordinanza della regione Toscana, e anche qui il nostro territorio sta facendo la sua parte, con la consegna delle mascherine alle famiglie".



Poi il consigliere fa il punto sulla questione tasse e imposte: "Le parole che abbiamo sentito in questi giorni - ammonisce Gemignani parlando a nome del gruppo consiliare Un futuro per Bagni di Lucca - sono principalmente due: sospensione e rinvio. Ecco, questo non vuol dire annullamento, rateizzazione o riduzione, prima o poi vanno pagate. Il nostro gruppo ha paura che tutte le categorie (cittadini e commercianti) si troveranno un carico di tasse e imposte insostenibile".



"L'emergenza economica - prosegue Gemignani - andrà avanti anche dopo la fine dell'emergenza sanitara, per dei mesi. A quel punto sì che sarà necessario annullare, ridurre, rateizzare. Per questo nel consiglio comunale del 27 marzo il gruppo Un futuro per Bagni di Lucca ha votato contro alle misure proposte dalla maggioranza (conferma aliquota Irpef e nuova Imu, nda)".

Sulla questione, i consiglieri Gemignani e Lucchesi avevano proposto tra l'altro, la riduzione delle tasse sui rifiuti per le attività commerciali intenzionate a donare a fine giornata il rimanente delle derrate alimentari, e l'aumento del tetto dell'esenzione Irpef da 10 mila a 12 mila euro.



Un altro degli aspetti dibattuti in questi giorni è il fondo attivato dall'amministrazione comunale a difesa del commercio locale. "Il fondo da 5 mila euro a cui sono stati aggiunti altri mille euro personalmente dall'amministrazione, ci sembra insufficiente. Come consiglieri comunali (Gemignani e Lucchesi, nda) abbiamo deciso di dare un segnale, donando a questo fondo il gettone di presenza del consiglio comunale del 27 marzo. Un piccolo segnale, con la consapevolezza e con l'augurio che con questo fondo si riesca a fare di più. Io personalmente donerò anche il gettone di un consiglio del 2019, dove per protesta abbandonai la seduta".



"C'è da rilevare purtroppo che in troppi continuano a non rispettare le restrizioni - conclude Gemignani -. Attenzione, perchè più si continua con queste violazioni e più tardi si esce dall'emergenza, e al tempo stesso si manca di rispetto delle associazioni di volontariato, alle forze dell'ordine, a tutti coloro che combattono l'epidemia e a tutti coloro che stanno attraversando questo momento di forte difficoltà".