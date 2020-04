Bagni di Lucca



Fabbri (Croce Rossa): " Voci infondate su mascherine, noi già pronti per distribuirle”

mercoledì, 29 aprile 2020, 17:33

Il presidente della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca, Moreno Fabbri, ci tiene ad intervenire per fare chiarezza su alcune voci infondate che circolerebbero in merito alla consegna delle mascherine.



"Viste le numerose voci che stanno circolando in merito alla consegna delle mascherine - esordisce il presidente Fabbri -, è doveroso fare chiarezza anche da parte di chi è in prima linea ed a diretto contatto con la popolazione".



"La Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca - spiega - si è resa disponibile a distribuire direttamente a domicilio le mascherine della Protezione Civile fornite dalla Regione Toscana. La distribuzione era stata programmata per i giorni 24 e 25 aprile, e la Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca ha messo a disposizione 15 mezzi e attivato 58 fra volontari, volontari temporanei e persone che si sono rese disponibili a coadiuvare la nostra associazione in questo servizio. Inoltre una squadra di 6 volontario era stata predisposta per la preparazione delle confezioni di mascherine per i giorni antecedenti la consegna".



"La Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca - sottolinea Fabbri - era pronta ed attiva, ma a causa di problemi logistici e ritardi di consegna il servizio è stato annullato in quanto le mascherine non sono mai state ricevute. Le voci false che attribuiscono la mancata distribuzione ad una mancanza di forze e di organizzazione della nostra associazione sono non solo infondate, considerando che in data 10 e 11 aprile una consegna analoga è stata effettua raggiungendo in soli due giorni ogni cittadino del comune di Bagni di Lucca, ma anche offensive per quelle persone che per una seconda volta hanno offerto il proprio tempo ed il proprio impegno per il bene comune".



"Le mascherine - conclude - verranno consegnate sull’intero territorio comunale questo fine settimana a partire da venerdì, come Croce Rossa, oltre alle mascherine della regione, abbiamo deciso di donare una mascherina FPP1 ad ogni cittadino correlato da un piccolo opuscolo con le procedure di uso e i consigli utili. A nome mio e di tutto il consiglio e volontari tutti ringrazio nuovamente per la vostra vicinanza che ci fate sentire".