Bagni di Lucca



La Croce Rossa offre un servizio di ascolto telefonico

sabato, 4 aprile 2020, 18:27

Ormai da qualche settimana stiamo vivendo un esperienza diversa dalle solite emergenze, un'esperienza che ci porteremo dietro nel tempo e nei ricordi. Stiamo vivendo un'emergenza sanitaria e al contempo un'emergenza sociale, dove anche la comunicazione spesso è difficoltosa in quanto la popolazione è anziana per gran parte e non dispone della tecnologia a disposizione.



Per questo fra le tante attività, la Croce Rossa Italiana del Comitato di Bagni di Lucca ha deciso di istituire una linea telefonica per un servizio di Telecompagnia ovvero un supporto per quelle persone che sentono la necessità di parlare con qualcuno, per sentire una voce “amica” aldilà della cornetta e per evitare situazioni di solitudine derivanti dal restare in casa, senza la possibilità per molti di ritrovarsi nelle piazze a fare una chiacchierata.



Il servizio è accessibile il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19 al numero 0583 807920, è possibile anche prenotare la richiamata contattando il centralino h24 al numero 0583 805454 e gli operatori dello spazio di ascolto telefonico richiameranno nei giorni a disposizione. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutta la popolazione, aziende e enti che in questo periodo ci stanno supportando per essere di aiuto a tutta la popolazione.



È sempre possibile iscriversi come volontari temporanei iscrivendosi al sito volontari.cri.it