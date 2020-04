Bagni di Lucca



Michelini: "Consegna mascherine in collaborazione con Croce Rossa"

martedì, 21 aprile 2020, 18:17

Anche oggi non sono arrivati al sindaco Paolo Michelini aggiornamenti conseguenti a segnalazioni da parte della Asl di nuovi casi di contagio nel comune di Bagni di Lucca.



"Pare che la situazione si stia normalizzando - afferma il primo cittadino -, ma manteniamo il rispetto delle disposizioni che stanno dando il loro frutto. Non disperdiamo tutti i sacrifici fin qui fatti, perché se dovessimo ricominciare da capo sarebbe un disastro".



"Da contatti avuti con le persone che sono in quarantena - spiega il sindaco -, hanno tutti confermato che stanno bene e questa è una buona notizia. Sono iniziati i tamponi di controllo che devono risultare per due volte negativi prima che potrà essere certificata la completa guarigione".



"Come già avevo preannunciato negli scorsi comunicati - conclude Michelini - la Regione Toscana invierà mascherine gratis da distribuire alla popolazione. La fornitura inizierà dalla prossima settimana e come Unione dei Comuni della Media Valle abbiamo deciso di procedere alla consegna delle mascherine a casa. Nel nostro comune verranno consegnate, come già avvenuto, in collaborazione con la Croce Rossa di Bagni di Lucca".