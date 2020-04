Bagni di Lucca



Michelini: "Fatti alcuni tamponi, attendiamo i risultati"

lunedì, 6 aprile 2020, 19:10

Anche oggi nessuna segnalazione di nuovi casi positivi o quarantene nel territorio comunale di Bagni di Lucca. La situazione rimane quindi stabile da tre giorni.



"Sono stati fatti nei giorni scorsi alcuni tamponi - esordisce il sindaco Paolo Michelini -, ma ancora non sono pervenuti i risultati. Speriamo che questa situazione si stabilizzi, ma non molliamo, continuiamo a rispettare le regole e sicuramente i risultati non mancheranno".

Il primo cittadino ha poi aggiornato su alcune iniziative che sono in campo: "Ieri ho annunciato che la protezione civile regionale avrebbe inviato mascherine per tutti i cittadini - spiega il sindaco -. Ebbene poco fa i pacchi sono arrivati al centro COI di Piano di Gioviano dove sono iniziate le attività di ripartizione per tutti i comuni della Mediavalle. Questa mattina in comune si è svolta una riunione operativa alla quale oltre a me ed ai tecnici comunali era presente il Presidente del comitato locale della Croce Rossa il quale ha dato la disponibilità per la distribuzione. Colgo l’occasione per ringraziarlo unitamente a tutti i volontari totalmente impegnati in questa difficile situazione per intervenire oltre che ai normali interventi di soccorso anche per alleviare situazioni di disagio a tante persone che non possono muoversi di casa".

"Se non ci sono imprevisti - prosegue Michelini -, da mercoledì inizierà la distribuzione porta a porta consegnando due mascherine per ogni componente della famiglia. La Regione ne ha in ordine un altro quantitativo che distribuirà ai comuni nel corso del mese. A distribuzione avvenuta il Presidente della Regione renderà operativa l’ordinanza con la quale impone l’uso della mascherina in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico".

"Altra notizia importante - aggiunge - è che nei prossimi giorni provvederemo come comune alla disinfezione di alcune vie e piazze, intervento che ripeteremo più avanti. Non essendo possibile intervenire su tutto il territorio per la complessa vastità, si procederà nei luoghi più frequentati dalle persone, come zone antistanti esercizi alimentari, farmacie, ufficio postale e banche, in sostanza nelle zone adiacenti le attività aperte, ovviamente anche nelle frazioni".

"L’intervento - conclude - si svolgerà nelle ore del tardo pomeriggio quando l’affluenza delle persone dovrebbe essere abbastanza diradata. Preme precisare che comunque si tratta di disinfettante e quindi perfettamente a norma e compatibile con la presenza di persone".