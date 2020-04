Bagni di Lucca



Michelini: "Nessun nuovo caso o quarantena"

sabato, 4 aprile 2020, 18:21

"Non mi sono stati comunicati da parte dell’Asl nuovi casi di positività o quarantene sul nostro territorio". Ad affermarlo, nel consueto aggiornamento, è il sindaco del comune di Bagni di Lucca Paolo Michelini.

"Questo - commenta il sindaco - al momento ci conforta e ci sprona a proseguire nei comportamenti che fin qui abbiamo seguito. Anche a livello nazionale incominciano a dare i loro frutti; i casi di contagio a fronte anche dell’aumento di tamponi effettuati sono in leggera diminuzione. Importante è mantenere il rispetto delle regole che ci hanno impartito e che sono le uniche in grado di mettere una barriera tra noi e il virus".

"Continuo a raccomandare di stare in casa - ribadisce il primo cittadino -. Sono ormai tre settimane che siamo costretti a queste regole, ma ne va della nostra salute. Ci attendono ancora ulteriori giorni ma occorre resistere per il bene nostro e del prossimo. Usciamo solo per casi di necessità non rimandabili indossando i dispositivi di protezione e mantenendo la distanza da altre persone, sono sicuro che con l’impegno di tutti ce la faremo".

"Ci sono tante persone in campo - conclude - che si impegnano tutti i giorni per difendere la nostra salute, non vanifichiamo i loro sforzi".