Quando "L'Esare" parlò della chiesina di S.Anna di Monti di Villa

lunedì, 20 aprile 2020, 12:39

di giuseppe bini

La quarantena e l'amore per il territorio ci uniscono e ci fanno scoprire risvolti interessanti della nostra storia locale: ecco quindi che grazie a una foto postata su facebook dalla Florida, scopriamo che il più minuscolo giornale cattolico d'Italia, stampato a Lucca a cavallo tra '800 e '900, descrisse un avvenimento nella chiesina di S.Anna, situata tra i boschi che che da Monti di Villa portano a Montefegatesi.



In questi giorni (settimane!) di prigionia forzata capita spesso di imbattersi in notizie interessanti, almeno è quanto è successo in questo caso, quando navigando in rete mi sono imbattuto un in post, recante una foto antica, sul gruppo facebook "Bagni di Lucca".



Si parla appunto della foto, un modo per fare luce sulle proprie origini, che hanno portato una famiglia proveniente dalla cittadina termale, ad inizio Novecento, fino a spingersi di là dall'oceano. In pochi minuti i commenti si moltiplicano, come spesso accade, soprattutto per gli "utenti/cittadini" di Bagni di Lucca, quando il tema riguarda il territorio e la sua storia.chiesina di S.Anna.



Scopriamo quindi che nella foto in questione è raffigurato l'oratorio di Foce Colonia, situato sulla strada che da Monti di Villa porta a Montefegatesi, che gli abitanti del posto costruirono dopo aver chiesto il permesso ad Alessandro Guidiccioni, al tempo vescovo di Lucca, nel 1605.



Nel susseguirsi dei commenti, grazie a un post di David Bonaventuri, apprezzato fotografo e profondo conoscitore del territorio e della storia di Bagni, scopriamo che di quel romitorio esiste una importante testimonianza, ovvero un articolo apparso in quello che è definito come il giornale cattolico più piccolo d'Italia, L'Esare.



L'Esare vide la luce nel 1886 per volere del marchese Lorenzo Bottini, che poi lo diresse per trent'anni. In un primo monento usciva due volte la settimana (mercolei e sabato) e veniva pubblicato presso la tipografia arcivescovile di S. Paolino, e quindi consegnato a mano al costo di 2 centesimi. A partire dal 1894 «L’Esare» divenne poi un quotidiano, fu stampato fino al 1916.



Nell'articolo dedicato alla chiesina di S. Anna si scrive che il 27 maggio del 1888 fu festeggiato il trecentesimo anno dalla fondazione della struttura (la data però non coinciderebbe con la richiesta di costruzione, che secondo "Le Chiese e le Diocesi Italiane" è da attribuirsi al 1605): ci fu comunque un massiccio pellegrinaggio di fedeli, provenienti dalle parrocchie di Montefegatesi, Granaiola, Pieve di Monti di Villa, Monti di Villa, S. Gemignano di Controni, Vitiana, S. Cassiano di Controni e Pieve di Controni. Nella circostanza, secondo quanto pubblicato dal giornale "L'Esare", si parla di 5 mila persone in pellegrinaggio.