Bagni di Lucca



Restoring Family Links, il nuovo servizio per la popolazione

lunedì, 27 aprile 2020, 20:39

La Croce Rossa Italiana da oltre un secolo consente di riunire le famiglie colpite da conflitti, disastri o migrazioni.



Durante questa emergenza pandemica il servizio di Restoring Family Links è stato messo in atto, anche la Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca ha deciso di aderire per assistere le famiglie che desiderano ricevere notizie dai loro cari o sono alla ricerca di informazioni utili a rintracciare i loro congiunti o portare un messaggio o un videomessaggio.



Il servizio è attivabile chiamando la Centrale Unica di Risposta Nazionale al numero verde 800.065510, lasciando un SMS al 435 35 35 o in alternativa contattando il nostro centralino al numero 0583 805454.



Gli operatori prenderanno in carico la richiesta e successivamente i volontari addetti si accorderanno per eseguire il servizio al meglio.